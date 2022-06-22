Русские хакеры из RaHDIt выявили укрианский след в беспорядках в Казахстане

Хакеры из группы RaHDIt сообщил РИА "Новости" о том, что сотрудник украинского центра информационно-психологических операций причастен к беспорядкам в Казахстане, которые произошли в начале этого года на фоне резкого повышения цен на топливо.
Хакеры из группы RaHDIt сообщил РИА "Новости" о том, что сотрудник украинского центра информационно-психологических операций причастен к беспорядкам в Казахстане, которые произошли в начале этого года на фоне резкого повышения цен на топливо.
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