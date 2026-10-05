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Туризм и География

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Личный опыт: пеший маршрут к Каменной Чаше и Никольскому роднику в Жигулёвских горах

Личный опыт: пеший маршрут к Каменной Чаше и Никольскому роднику в Жигулёвских горах

Почему стоит отправиться в Каменную Чашу самостоятельно Каменная Чаша — одно из тех мест, ради которых хочется отложить все дела, сесть в машину и уехать подальше от городского шума.

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