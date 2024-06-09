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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Больше 51 тысячи зрителей посетили финал четырех Кингс ЧМ. Турнир выиграла команда стримера Ибая Льяноса Porcinos FC

Победу одержала команда стримера Ибая Льяноса Porcinos FC, обыгравшая в финале G3X FC. Финал четырех на домашнем стадионе «Монтеррея» Estadio BBVA посетили 51 237 зрителей.

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