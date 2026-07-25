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Газета.ру

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Мэр Тюмени объявил о приостановке уличных мероприятий Дня города из-за БПЛА

Мэр Тюмени объявил о приостановке уличных мероприятий Дня города из-за БПЛА

Жители Тюмени останутся без массовых мероприятий под открытым небом из-за беспилотной угрозы. Это решение принял мэр города Максим Афанасьев, сообщил информационный центр правительства Тюменской области в своем Telegram-канале.

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