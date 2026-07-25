Мэр Тюмени объявил о приостановке уличных мероприятий Дня города из-за БПЛА

Жители Тюмени останутся без массовых мероприятий под открытым небом из-за беспилотной угрозы. Это решение принял мэр города Максим Афанасьев, сообщил информационный центр правительства Тюменской области в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии