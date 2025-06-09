До завершения голосования за объекты благоустройства в Смоленской области осталось несколько дней

Меньше недели осталось до завершения голосования за территории для дальнейшего благоустройства. Сделать свой выбор можно до 12 июня Ежедневно смоляне делятся своими голосами за территории в семи крупных муниципалитетах: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском округах, а также Смоленске и Десногорске.
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