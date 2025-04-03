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Царьград

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США нанесли торговый удар по Украине и ряду других стран

США нанесли торговый удар по Украине и ряду других стран

На все украинские товары введена пошлина в 10%, и это еще самая щадящая цена.Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых торговых пошлин на импорт из Украины и ряда других стран.

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