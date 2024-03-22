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Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела», связанного с Qiwi

Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела», связанного с Qiwi

Банк переводил деньги между Qiwi Банком и организациями.фото: cbr.ru--> Банк России отозвал у московской кредитной организации АО «Банк Стрела» лицензию на осуществление банковских операций, сообщает 22 марта регулятор.

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