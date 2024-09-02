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Рафаэль Надаль: «Не знаю, достоинство это или недостаток, но я верю в порядочность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг»

Рафаэль Надаль: «Не знаю, достоинство это или недостаток, но я верю в порядочность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг»

«Не знаю, достоинство это или недостаток, но я верю в порядочность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг.

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