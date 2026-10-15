Военные США в Японии ходят по барам вопреки объявленному для них комендантскому часу и запрету на алкоголь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС «Остановить прест...
- ВЮ Дело генерала Ива...
- Сотрудникам пищев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым