Одесса — российская, Львов — польский. А кому достанется Киев?

Natalija Osminina Ваше мнение о Мюнхенской речи Путина я помню. 4 мая 2021 г. Вы на МТ привели слова Сулакшина: «Ведь уже много лет, с точкой отсчета в 2007 году, когда Путин вдруг решил, что от политики растворения в западном мире, которая проводилась им после развала СССР, в ситуации практически колониальной зависимости, уязвимости, не суверенности, он вдруг с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности может начать обвинять и учить весь мир. Запад отреагировал, показав кто в доме хозяин: в американской газете появилась статья с названием ”Вошь зарычала”. Мгновенно рухнул баланс инвестиций, прекратилось развитие страны, появились элементы изоляции, был организован финансово-экономический кризис, который привел к падению ВВП в не суверенной путинской стране на 8 с лишним процентов». Ну, вот видите, как ошибся Запапд, как и ваш Сулакшин. Сейчас вот даже экс-посол Великобритании в России Лори Бристоу советует слушать Путина)))

Natalija Osminina И насчет Сулакшина. Критикуя Мюнхенскую речь о Путине: "При этом, совершенно не отдавая себе отчета в том, что уже тогда и именно им была создана база не суверенности нашей страны: он уже погромил промышленность, инвестиционный контур, открыл вынос капиталов и природной ренты за рубеж". Какой святой критик этот Сулакшин! -на горбачевских съездах народных депутатов был одним из активных участников так называемой межрегиональной депутатской группы , в которую входили Ельцин, Попов, Собчак и пр. Затем был одним из советников Ельцина. В октябре 1993 года активно поддержал расстрел Вреховного Совета. А также был одним из разработчиков конституции 1993 года. Потом много лет работал под началом бывшего главы РЖД Якунина и был настроен вполне провластно и при Путине. И вдруг немедленно "переобулся", как только Якунин перестал быть главой РЖД. В общем, либерал до мозга костей. Да и морда лица у него шибко гнилостная. А прикидывается патриотом. Как и Вы.