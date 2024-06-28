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Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет

Евгений Бужинский: Две корейские бригады в СВО - и нам хорошо, и Корее - деньги, но посмотрим, что будет

© РИА Новости . Нина Зотина По четырем железнодорожным мостам через Днепр, двум тоннелям через Карпаты идут потоки западного вооружения.

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