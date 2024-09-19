Генпрокурор Венесуэлы запросил ордер на арест президента Аргентины

Ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея из-за кражи США самолета венесуэльской компании Emtrasur запросил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб 19 сентября, сообщает венесуэльский государственный канал VTV.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии