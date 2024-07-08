Зеленская заявила о введении "уроков счастья" в украинских школах

Некоторое время назад информационное пространство взорвали новости о том, что пока украинский народ терпит страшные лишения и тысячами хоронит своих мужчин, супруга лидера страны Владимира Зеленского позволяет себе неприлично дорогие подарки.
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