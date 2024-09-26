Ван И: Китай при необходимости готов предоставить Украине гумпомощь

Китай выражает готовность передать Украине дополнительную гуманитарную помощь. Об этом на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.
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