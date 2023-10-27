С пуском газа по новой магистрали в Бобруйске повысится надежность газоснабжения города и района.

Ускоренная газификация страны, инициированная Президентом, обеспечивает бесперебойную работу предприятий и комфортный быт людейВ Бобруйске завершилась реализация масштабного проекта по закольцовке газопровода.
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