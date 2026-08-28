US Open подарил игрокам $2500 на поездки в Uber и карту American Express на $1000

US Open сделал подарки теннисистам, прибывшим на турнир. «Приятный сюрприз! По приезде в Нью-Йорк теннисисты получили по 2500 долларов на поездки в Uber, а также подарочную карту American Express на 1000 долларов, чтобы покрыть часть расходов во время выступления на турнире «Большого шлема», – написали организаторы в соцсети.