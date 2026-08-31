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За рулем

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Исследование: обслуживать электрокар на 71% дешевле, чем гибрид

Исследование: обслуживать электрокар на 71% дешевле, чем гибрид

Интерес к машинам на электричестве и гибридным установкам в 2026 году пошел вверх: с января спрос на такие авто подскочил на 28%, а на подержанные – сразу вдвое.

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