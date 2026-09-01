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За рулем

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Российских водителей предупредили об опасностях осенней дороги

Российских водителей предупредили об опасностях осенней дороги

До первых осенних ливней еще есть время, чтобы подготовить машину к непогоде. Главный объект внимания – шины.

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