Липецкие онкологи дали шанс на полноценную жизнь болевшей раком иностранке

Липецкие врачи вернули к активной жизни 79-летнюю пациентку из Казахстана. Энергичная и жизнерадостная женщина никогда не жаловалась на здоровье, поэтому диагноз рак толстой кишки стал для неё полной неожиданностью.
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