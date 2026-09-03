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"Министру не нужно вникать": глава МО Эстонии ушел в отставку из-за сорванной закупки снарядов для Киева

"Министру не нужно вникать": глава МО Эстонии ушел в отставку из-за сорванной закупки снарядов для Киева

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, занимавший пост с 2022 года, объявил об уходе в отставку из-за громкого коррупционного скандала с закупкой снарядов для Украины, сообщает ERR .

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