Глава "Автодома" назвал низким потенциал по продажам в РФ новых электрокаров из КНР

Представители Автодома считают, что потенциал продаж новых электрокаров из КНР в России низкий. Генеральный директор Андрей Ольховский отметил, что Россия не готова к массовому внедрению этих автомобилей.
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