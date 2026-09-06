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Премьер Японии потребовала демонтировать памятник в Хабаровске

Премьер Японии потребовала демонтировать памятник в Хабаровске

Памятник в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны на набережной Амура в Хабаровске © Евгения Летта/ТАСС Японский премьер Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать недавно открытый в Хабаровске мемориал «Победа на Востоке», посвященный разгрому милитаристской Японии.

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