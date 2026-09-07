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Солистка Boney M Митчелл осудила Уильямс за выступление на съезде Reform UK

Солистка Boney M Митчелл осудила Уильямс за выступление на съезде Reform UK

Выступив на антимигрантском съезде Reform UK, певица Мейзи Уильямс предала идеалы группы Boney M. Об этом ее бывшая коллега, первая вокалистка коллектива Лиз Митчелл заявила изданию PoliticsHome .

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