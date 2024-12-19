КамАЗы становятся все более российскими: в Костроме локализовали производство деталей двигателя КамАЗа К5, а также перспективных российских моторов ЯМЗ 535, 855 и 770

В двигателях флагманских отечественных грузовиков КамАЗ К5 появится больше российских деталей: Костромской завод автокомпонентов локализовал производство деталей поршневой группы для моторов Р6, которыми и оснащаются грузовики, а также для перспективных моторов ЯМЗ серий 535, 855 и 770.