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Андре Драммонд показал пальцами знак победы, забивая сверху в быстром отрыве

Андре Драммонд показал пальцами знак победы, забивая сверху в быстром отрыве

Центровой «Бруклина» Андре Драммонд в третьей четверти матча против «Майами» (110:95) перехватил передачу Кайла Лаури, убежал в быстрый отрыв и забил сверху двумя руками.

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