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Победители и альянс с Лондоном и Шарм-эль-Шейхом: итоги «Алтын минбара – 2026»

Победители и альянс с Лондоном и Шарм-эль-Шейхом: итоги «Алтын минбара – 2026»

В Казани завершился XXII Международный казанский кинофестиваль «Алтын минбар». Торжественная церемония закрытия прошла в театре Камала, где был оглашен список победителей.

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