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О попытке государственного переворота в Венесуэле

О попытке государственного переворота в Венесуэле

О попытке государственного переворота в Венесуэле1. В стране продолжаются поддерживаемые из-за рубежа протесты, армия и полиция занимаются их подавлением.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
США привыкли везде уст раивать перевороты, убирать власть. которая их не устраивает.
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1 д.
W
Walery
Штаты работают по одним и тем же методичкам - повторяются. Штаты если и нашли дураков, так это хохлов, которых скорее всего всех прикончат.
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20 час.

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