Владимир Хрюнов: «Реванш Дацика и Емельяненко может состояться в октябре»

«Следующее мероприятие «Бойцовского клуба» пройдет в конце октября. В разработке находится несколько боев, в том числе и реванш Вячеслава Дацика с Александром Емельяненко, который сейчас восстанавливается и уже находится в приличном состоянии и в приличной форме.