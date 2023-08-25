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Владимир Хрюнов: «Реванш Дацика и Емельяненко может состояться в октябре»

«Следующее мероприятие «Бойцовского клуба» пройдет в конце октября. В разработке находится несколько боев, в том числе и реванш Вячеслава Дацика с Александром Емельяненко, который сейчас восстанавливается и уже находится в приличном состоянии и в приличной форме.

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