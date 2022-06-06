На Украине заявили о возможности полностью отказаться от импортного газа

Украина может отказаться от импорта газа, потому как у нее имеется возможность самостоятельно добывать топливо и создать производство так называемого биогаза, сообщил Сергей Макогон, руководитель «Оператора газотранспортной системы Украины».
Украина может отказаться от импорта газа, потому как у нее имеется возможность самостоятельно добывать топливо и создать производство так называемого биогаза, сообщил Сергей Макогон, руководитель «Оператора газотранспортной системы Украины».
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