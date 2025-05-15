McLaren Solus GT выставили на аукцион

Всего было построено 25 уникальных суперкаров McLaren Solus GT. Среди длинной линейки концептов, разработанных для серии видеоигр Gran Turismo, «экстремальное воплощение стремления к вождению на треке» от McLaren отличалось футуристическим кузовом в стиле реактивного истребителя и необычным положением водителя животом вниз.
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