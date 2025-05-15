Клаксон
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Клаксон

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McLaren Solus GT выставили на аукцион

McLaren Solus GT выставили на аукцион

Всего было построено 25 уникальных суперкаров McLaren Solus GT. Среди длинной линейки концептов, разработанных для серии видеоигр Gran Turismo, «экстремальное воплощение стремления к вождению на треке» от McLaren отличалось футуристическим кузовом в стиле реактивного истребителя и необычным положением водителя животом вниз.

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