Российские войска освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР

Отражена контратака штурмовой группы штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка Первая в ДНР войсками группировки «Центр».
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