AntennaDaily
ЕдаСтиль жизниКиноПутешествияМода и красотаЛитератураЗнаменитости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AntennaDaily

91 подписчик

ASICS на тропе моды: Kiko Kostadinov выпускает финальные Tabi-кроссовки

ASICS на тропе моды: Kiko Kostadinov выпускает финальные Tabi-кроссовки

Классические броги отправились в поход — и, похоже, что им там понравилось. Kiko Kostadinov и ASICS завершают свою четырехчастную историю Tabi моделью LYASA FF II: в ней строгий нос классической обуви встречается с конструкцией trail-кроссовка, металлические полосы ASICS — с фактурной кожей и сеткой, а сдержанная архитектура — с довольно смелой палитрой.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым