ASICS на тропе моды: Kiko Kostadinov выпускает финальные Tabi-кроссовки

Классические броги отправились в поход — и, похоже, что им там понравилось. Kiko Kostadinov и ASICS завершают свою четырехчастную историю Tabi моделью LYASA FF II: в ней строгий нос классической обуви встречается с конструкцией trail-кроссовка, металлические полосы ASICS — с фактурной кожей и сеткой, а сдержанная архитектура — с довольно смелой палитрой.
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