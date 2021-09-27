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Павел Глоба рассказал о трех знаках зодиака, которых ждут трудности в ноябре

Павел Глоба рассказал о трех знаках зодиака, которых ждут трудности в ноябре

Скорпион  Представителям данного созвездия следует избегать контактов с неприятными личностями. Главные завистники и недоброжелатели приложат максимум усилий для того, чтобы у Скорпионов возникли трудности не только в личной жизни, но и карьере.

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