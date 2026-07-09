BitGo внедряет квантовую защиту для институциональных Bitcoin-кошельков

BitGo сообщила о планах внедрения новых инструментов квантовой защиты для Bitcoin-кошельков. Согласно заявлению, эта технологическая разработка специально направлена на то, чтобы помочь учреждениям оценивать, управлять и снижать связанные с квантовыми вычислениями риски в Bitcoin-кошельках на основе UTXO.