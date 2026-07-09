MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

BitGo внедряет квантовую защиту для институциональных Bitcoin-кошельков

BitGo внедряет квантовую защиту для институциональных Bitcoin-кошельков

BitGo сообщила о планах внедрения новых инструментов квантовой защиты для Bitcoin-кошельков. Согласно заявлению, эта технологическая разработка специально направлена на то, чтобы помочь учреждениям оценивать, управлять и снижать связанные с квантовыми вычислениями риски в Bitcoin-кошельках на основе UTXO.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии