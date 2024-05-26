Ихтамнеты - таки попались

АндрейБорков

Слегка подлечить, что бы внятно говорил и на задаваемые вопросы отвечал. Потом представить его приглашенным нужным России журналистам, пусть несколько вопросов зададут. Потом, если этот лягушатник позиционирует себя НАЕМК+НИКОМ, то пустить в расход, на эту категорию бандитов Международное право не распространяется. А если заявит, что он штатный кадровый вояка, тогда уже вопросы не к нему, а к Моне Макрону, и вопросы эти конкретные - ТЫ, МОНЯ, ВОЙНУ НАМ ОБЪЯВИЛ? А дальше по ситуации. К примеру Лувр или Монмартр это не наша архитектура, не наши памятники и не наша история, эти постройки и околотки нам до фонаря, так, что и "Сармат" и "Булава".... вполне могут там "прибраться" по полной программе.