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Ихтамнеты - таки попались

Ихтамнеты - таки попались

Тяжелораненого инструктора Французского иностранного легиона взяли в плен в селе Клешеевка – СМИ. Российские военные в селе Клещеевка Донецкой Народной Республики захватили тяжелораненого инструктора Французского иностранного легиона.

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Комментарии
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В С
Повесить и на воздушном шаре запустить в париж к микрону.
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18 час.
ИГ
Ирина Галивец
Говорили же, что в плен их брать не будут…, добьют на месте…
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15 час.
АндрейБорков
Слегка подлечить, что бы внятно говорил и на задаваемые вопросы отвечал. Потом представить его приглашенным нужным России журналистам, пусть несколько вопросов зададут. Потом, если этот лягушатник позиционирует себя НАЕМК+НИКОМ, то пустить в расход, на эту категорию бандитов Международное право не распространяется. А если заявит, что он штатный кадровый вояка, тогда уже вопросы не к нему, а к Моне Макрону, и вопросы эти конкретные - ТЫ, МОНЯ, ВОЙНУ НАМ ОБЪЯВИЛ? А дальше по ситуации. К примеру Лувр или Монмартр это не наша архитектура, не наши памятники и не наша история, эти постройки и околотки нам до фонаря, так, что и &quot;Сармат&quot; и &quot;Булава&quot;.... вполне могут там &quot;прибраться&quot; по полной программе.
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5 час.

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