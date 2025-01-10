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Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством

Новак и Текслер выступят с докладами на совещании Путина с правительством

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступят с докладами на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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