Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

День города Твери — 2026: в Герценке пройдёт «Поэтический джем» с рассказами о тверской истории и живыми выступлениями

День города Твери — 2026: в Герценке пройдёт «Поэтический джем» с рассказами о тверской истории и живыми выступлениями

Тверь готовится к Дню города: 19 июля в Герценке состоится «Поэтический джем». В рамках празднования Дня города Твери 19 июля жителей и гостей города ждёт особая культурная программа — в конференц‑зале библиотеки им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии