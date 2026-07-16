Тверь готовится к Дню города: 19 июля в Герценке состоится «Поэтический джем». В рамках празднования Дня города Твери 19 июля жителей и гостей города ждёт особая культурная программа — в конференц‑зале библиотеки им.
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