Происшествия

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Возбуждены уголовные дела по фактам ранения мирных жителей в результате прицельного артиллерийского обстрела

Возбуждены уголовные дела по фактам ранения мирных жителей в результате прицельного артиллерийского обстрела

Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать новые факты применения в отношении жителей отдельных районов Донбасса запрещенных средств и методов ведения войны.

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