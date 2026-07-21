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49-летняя женщина не придала значения зловонному дыханию и едва не впала в кому

49-летняя женщина не придала значения зловонному дыханию и едва не впала в кому

49-летняя жительница Великобритании Элис Догруйол не придала значения странному симптому — резкому запаху изо рта — и едва не впала в кому, так как он был симптомом диабетического кетоацидоза — опасного для жизни осложнения сахарного диабета первого типа, развивающегося из-за выраженного дефицита инсулина в крови.

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