49-летняя женщина не придала значения зловонному дыханию и едва не впала в кому

49-летняя жительница Великобритании Элис Догруйол не придала значения странному симптому — резкому запаху изо рта — и едва не впала в кому, так как он был симптомом диабетического кетоацидоза — опасного для жизни осложнения сахарного диабета первого типа, развивающегося из-за выраженного дефицита инсулина в крови.