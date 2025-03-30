В России произошел масштабный сбой в работе Рунета

30 марта 2025 года зафиксирован значительный сбой в работе сектора интернета в России. В результате этого сбоя были затруднены услуги ряда популярных музыкальных платформ, видеохостингов, а также сервисов доставки еды и продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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