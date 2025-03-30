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В России произошел масштабный сбой в работе Рунета

В России произошел масштабный сбой в работе Рунета

30 марта 2025 года зафиксирован значительный сбой в работе сектора интернета в России. В результате этого сбоя были затруднены услуги ряда популярных музыкальных платформ, видеохостингов, а также сервисов доставки еды и продуктов.

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