1. Сенсация в Кубке России: «Зенит» проиграл «Акрону» по пенальти, потерпев первое поражение в этом сезоне.
Первое поражение «Зенита», прервалась рекордная серия «Спартака», допинговый бан фигуристки Горобченко, волевая победа «Барсы», Гонду в Питере, специальный приз для Роналду и другие новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей озеров
У Конан Дойла про собачку Баскервилей и болото,так там люди пропадали в Гримпенской трясине. Поговаривают,в Питере есть такая же,только еще больше,со всей страны затягивает спортсменов....многие в ней сгинули.
Ответить
2 час.
Лена Мисько
Сила Александра Медведева в том, что он не инсайдер. Ему за достоверность публичных слов отвечать не надо. Он отвечает только за результат. Завтра он может объявить только одно решение: Соболев не переходит в «Зенит». Потому что договоренности о переходе между клубами нет. Но это разве значит, что Соболева не будет в «Зените»? Совершенно точно ничего не значит. Как ничего не значили слова Медведева о травмах Вендела и Педро перед субботним матчем в Питере. Собственно, Медведев опровергает практически каждый трансфер «Зенита» за пару дней до его оформления. Это уже классика. Слова Александра Медведева о том, что «все закончено», будут означать только одно: «Спартак», смотрите, мы уходим. Кроме нас Соболева никто у вас не заберет. Решайтесь». Ваня Карпов в какой-то степени прав, что переход Сергеева в «Крылья» зависит от Соболева. Но по его версии дело якобы только в паспорте. Не совсем так. Просто аргентинец Гонду (его подписали на днях за 12 миллионов евро) — форвард широких возможностей, но это не классический игрок штрафной, а Семаку такой нужен. И вот этим игроком является как раз Соболев: тут и паспорт правильный, и качества подходящие и так далее. Но «Зенит» пока не хочет платить «Спартаку» нужную сумму, поэтому попытается блефовать на выходе из переговорного процесса. Мол, на рынке конкуренции у нас нет, какие торги? В любом случае эта история с Соболевым затянется до конца трансферного окна или до момента, пока стороны не согласуют условия. На сегодня они их НЕ СОГЛАСОВАЛИ. И будущее заявление Медведева — просто часть переговорного процесса и попытка раскачать «Спартак».
Ответить
2 час.
Лена Мисько
Хорошее сравнение Подходяще для «культурной столицы»😝
Ответить
2 час.
Свежие комментарии