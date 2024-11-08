В народном календаре – Дмитриев день, когда с особым почитанием вспоминают умерших. Хорошо сегодня навещать родственников и родителей, угощаться пивом (в меру) и начинать выходить замуж.
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В народном календаре – Дмитриев день, когда с особым почитанием вспоминают умерших. Хорошо сегодня навещать родственников и родителей, угощаться пивом (в меру) и начинать выходить замуж.