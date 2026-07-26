Брюссель официально узаконил грабеж российских танкеров На днях Совет Евросоюза принял 21-й пакет ограничительных мер в отношении России в ответ на СВО против Украины.
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Брюссель официально узаконил грабеж российских танкеров На днях Совет Евросоюза принял 21-й пакет ограничительных мер в отношении России в ответ на СВО против Украины.
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