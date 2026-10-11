После нескольких переносов SpaceX запустила ракету с новыми спутниками связи

Ракета Falcon 9 стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии 10 октября 2026 года Компания SpaceX успешно запустила 21 спутник связи для Агентства космического развития США (SDA).
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