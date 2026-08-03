Что такое накшатры? Описание знаков зодиака в ведической астрологии

По данным опроса, более 40 процента россиян периодически интересуются своими гороскопами. В России большой популярностью пользуется так называемая западная астрология, но есть еще и джйотиш — индийская, или ведическая система анализа натальной карты.
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