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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг считает себя подходящим тренером для «МЮ»: «Конечно. Я должен возглавить процесс. Результаты придут, когда вернутся травмированные»

Тен Хаг считает себя подходящим тренером для «МЮ»: «Конечно. Я должен возглавить процесс. Результаты придут, когда вернутся травмированные»

После поражения от «Ноттингем Форест» (1:2) в рамках АПЛ тренера манкунианцев спросили, считает ли он себя подходящим человеком для руководства командой на фоне покупки 25% акций клуба миллиардером Джимом Рэтклиффом, который возглавляет совет директоров Ineos.

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