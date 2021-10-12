smi.today

1 643 подписчика

СМИ: Пьяных водителей хотят пожизненно лишать прав

СМИ: Пьяных водителей хотят пожизненно лишать прав

В правительстве намерены пожизненно лишать водительского удостоверения пьяных водителей. Соответствующее поручение ведомствам о разработке предложений по ужесточению законодательства в данной отрасли отдал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх