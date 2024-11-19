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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Свежие подробности и геймплей Kingdom Come: Deliverance 2 из специального стрима с разра...

Свежие подробности и геймплей Kingdom Come: Deliverance 2 из специального стрима с разра...

Свежие подробности и геймплей Kingdom Come: Deliverance 2 из специального стрима с разработчикамиWarhorse Studios провела очередную прямую трансляцию, в ходе которой представители команды поделились новыми подробностями о Kingdom Come: Deliverance 2 – одной из самых ожидаемых ролевых игр следующего года.

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