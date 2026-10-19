© Evelyn Hockstein/ReutersСША ведут с Россией переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.
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