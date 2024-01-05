Учёные во Франции связали смерть 17 тысяч больных COVID с препаратом от малярии

Французские учёные выяснили, что порядка 16,9 тыс. человек могли скончаться в связи с приёмом гидроксихлорохина во время первой волны пандемии коронавируса, говорится в материале журнала Biomedicine & Pharmacotherapy.
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